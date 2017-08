O motivo crucial que explica o crescimento do Inter de Guto Ferreira na Série B

Diogo Olivier

O jogo entre Inter e Londrina, sábado, no Beira-Rio, colocará frente a frente a melhor defesa e o ataque mais goleador da Série B.

O time do técnico Claudio Tencatti, há seis anos no cargo, de longe o mais longevo técnico do futebol brasileiro, mandou a bola na rede 29 vezes no primeiro turno. O Inter só levou 13 gols.

Eis aí o motivo central da queda de Antonio Carlos Zago e da escolha por Guto Ferreira na terceira rodada, após a derrota emblemática por 1 a 0, em Belém: estancar uma incômoda fragilidade colorada do sistema defensivo.

No Gauchão, o Inter sofreu 16 gols em 17 partidas. Só na primeira fase, foram 13 em 11 rodadas. Vazamento demais, dado o nível técnico da competição.

O cenário não se alterou na Série B. Após o 3 a 0 enganoso sobre o Londrina, poderia ter perdido em casa para o ABC. E goleado pelo Paysandu.

Cada contra-ataque era um drama.

Com Guto, a fragilidade defensiva regride aos poucos, até as três vitórias seguidas com Danilo Fernandes de espectador. O Inter não tomou gol em metade dos 16 jogos sob seu comando.

Números não explicam tudo, mas ajudam a encontrar respostas.



