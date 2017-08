Os representantes gremistas na Seleção Brasileira 

Diogo Olivier

Romildo Bolzan chefiará a delegação brasileira nos dois próximos jogos da Seleção pelas Eliminatórias. Além da partida contra o Equador, na Arena, no próximo dia 31, ele também responderá pela viagem a Bogotá para enfrentar a Colômbia, no dia 5 de setembro.



Romildo pediu à CBF o adiamento do jogo contra o Sport, no dia 26 de agosto, em Porto Alegre. Quer deixar o gramado da Arena em melhores condições para a Seleção, diante do Equador.



Romildo não será o único representante gremista na Seleção. Além de Luan, que deve ser convocado, o preparador físico Rogério Dias se consolidou como auxiliar de Fábio Mahseredjian.



Mas o mais experiente não é nenhum deles, e sim Fernandão. Segurança do Grêmio há anos, o gigante Luiz Fernando Cardoso é a mais certa das convocações. Os jogadores, incluindo Neymar, não abrem mão dele.

*ZHESPORTES