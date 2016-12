Espírito de Natal com arte

Decoração

Outro dia passei pela recepção do Instituto de Cardiologia, na Avenida Princesa Isabel, em Porto Alegre, e fui surpreendida por um enorme pinheiro de Natal, enfeitado com cuidado, nas cores tradicionais, verde e vermelho. Natal mexe com a gente e ver uma imagem bonita dessas já seria bacana, mas tinha mais. Enquanto estava junto à porta vi uma senhora muito magrinha entrando com um ar perdido. Prontamente, estava chegando também um jovem que deve ser um médico residente do hospital e ele foi direto falar com a senhora pequenina e se ofereceu para ajudar, mas ela estava esperando alguém que foi estacionar o carro e, portanto, estava protegida. Achei tão bonito.



Árvore de Natal sempre remete à memória afetiva e faz bem para o coração Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes

Alguns metros à esquerda da recepção, há um corredor foi transformado em uma galeria de arte com reproduções de obras de arte de várias instituições, em geral no tamanho original das criações. Achei bacana a direção do Instituto se preocupar em compartilhar arte com os usuários que circulam por ali. Na foto abaixo, um conjunto com pinturas de Oscar Boeira, Aldo Locatelli e Pedro Weingartner. Assim, pacientes e visitantes entram em outro universo em meio a problemas de saúde. Uma ótima iniciativa, em que o ambiente ajuda as pessoas a se sentirem melhor.



Arte muda o foco do sofrimento Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes

Nesta época, há muita gente que aproveita para desfrutar de um período de férias. É o meu caso. Retorno à coluna em janeiro com as baterias recarregadas. Desejo que todo mundo tenha uma virada de ano tranquila, em paz, com alegria e saúde.



->