Arquitetura e design em foco na programação de Caxias do Sul 

Se era para fazer um período específico com foco nos temas arquitetura e design, a Associação Sala de Arquitetos, de Caxias do Sul, presidida pela arquiteta Jaqueline Crocoli, promete logo um Mês de Arquitetura e Design da Serra (MADS) para o fim deste primeiro semestre de 2017.

Ambiente criado pela arquiteta Fernanda Rossi, publicado na mais recente revista Sala de Arquitetos, título bimestral da entidade Foto: Guilherme Jordani / Divulgação

O evento programado para o fim do primeiro semestre promete movimentar o mercado do setor de arquitetura e design com exposições, mostras, palestras e eventos artísticos e culturais na cidade de Caxias do Sul, com o propósito de reunir profissionais do país.

A campanha integra os projetos dos mais de 90 arquitetos associados da Sala de Arquitetos em um ambiente virtual com acesso online.



