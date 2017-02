Designer Ronald Sasson ganha prêmio na Alemanha

Premiação

Com a poltrona Yori, nome que ¿vem do poder da criação dos orixás¿, em plena semana de Iemanjá, o designer Ronald Scliar Sasson descobre que ganhou o terceiro iF Design Award, um prêmio internacional super reconhecido, na categoria de mobiliário residencial.

Poltrona Yori, Designer: Ronald Sasson.Medidas: L78,5cm X P68,5cm X H68,5cm, Material: Estrutura em aço, laminado de madeira Nogal, com pintura em marrom fosco e acento revestido em tecido Foto: FotoItália / Divulgação

- Trabalhamos seis meses na Tecline em Bento Gonçalves neste projeto, pensamos em cada detalhe e adaptamos a fábrica para produzir alguns pontos. Sempre acreditamos no prêmio, mas sempre é uma dúvida, no entanto, deu certo. Estou bem feliz – diz o designer.

Foto: FotoItália / Divulgação

Dia 10 de março de 2017, no Museu BMW Welt em Munique, na Alemanha, os premiados receberão suas honrarias, em cerimônia para 2 mil convidados. Nessa data, o ganhador do selo gold será anunciado. Do Brasil, foram premiados 26 projetos, entre os 75 ganhadores. Estamos bem, hein?

Ronald Sasson, depois disso, mostrará seu trabalho na exposição Brazil S/A, em Milão, durante a Design Week, a super plataforma de lançamentos do ano no mundo do design.