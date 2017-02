Designers com ligação com a Itália têm a oportunidade de participar de concurso promovido pelo Brazil S/A

Concurso

Até 20 de março estão abertas as inscrições para o concurso Mad for Brazil, Mad for Design. O Brasil S/A, um super evento brasileiro de design, arquitetura, decoração e artesanato, promove em sua próxima edição, que será realizada de 3 a 9 de abril, em Milão, o concurso formado por eventos especiais dedicados à criatividade brasileira em design, moda, arte e comida.

Brazil S/A em Milão Foto: Brazil S?A / Divulgação

As inscrições para o concurso estão abertas a estudantes e profissionais brasileiros de arte e design que contam em seu currículo com uma participação profissional ou acadêmica na Itália. A ideia é identificar conceitos inovadores em uma ponte entre a criatividade brasileira e a produção italiana.

São atribuídas duas vertentes a competição elaboradas pelas empresas patrocinadoras Rossi di Albizzate e La Murrina: para a primeira, o participante deve apresentar uma solução de mobiliário e para a segunda em iluminação, a peça deve ser confeccionada em vidro soprado com armação de metal.

Os vencedores já serão anunciados em abril, na 8º edição do Brazil S/A e, em outubro, terão a oportunidade de terem seus projetos implementados e expostos na @madzone_store – um novo conceito de loja inovadora e não convencional em Milão, dedicada a moda, arte e design.O Mad For Brazil é projetado pelo Studio Marcello Albini e promovido com a colaboração do Brazil S/A, MAD Zone, Cibartisti Association, Rossi di Albizzate, La Murrina e Swarovski, com patrocínio do Consulado Geral do Brasil em Milão e com a colaboração de POLI.design e Consórcio Politecnico de Milão.

Todas as informações estão disponíveis no link http://migre.me/w64Lz