Expo Revestir destaca as melhores coleções entre as novidades do ano

Lançamentos

Recentemente, o mercado conheceu as propostas em revestimentos e equipamentos para banheiros durante a Expo Revestir, em São Paulo. Avanços funcionais e criativos completaram as propostas para 2017. Dessas, várias se destacaram dentro da premiação Best in Show - Ceramics of Brasil pela Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres, a Anfacer em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex-Brasil.

Essa foi a terceira edição do prêmio que elegeu as melhores linhas em categorias distintas e contou com a curadoria do jornalista e crítico de design Marcelo Lima, mais um corpo de jurados, composto por profissionais da comunicação, que atuam no segmento de arquitetura e decoração: Allex Colontonio (Publisher e Diretor Editorial da revista GIZ), Fernando Mungioli (Publisher da Revista Projeto); Fernando Serapião (Editor da revista Monolito); Eliana Sanches (Diretora de Redação da revista Casa Claudia); Ricardo Gaioso (Diretor de Conteúdo da revista Kaza); Thais Lauton (Diretora de Redação da revista Casa e Jardim).

Para o Grande Prêmio dos Arquitetos e Designers de Interiores, o júri de profissionais foi composto por Brunete Fraccaroli, Diego Revollo, Fernanda Marques, Francisco Cálio, Leo Shehtman e Noura van Dijk.

Eis os vencedores:

Cerâmica/Porcelanato Fachada: Embramaco, linha Abruzzo

Cerâmica/Porcelanato Parede: Biancogrês, linha Matelasse Black

O matelassê, técnica que agrega relevo e textura aos tecidos,inspirou o mais novo lançamento da Biancogres.O Porcelanato Matelassê tem acabamento em relevo tridimensional e design baseado num padrão geométrico simples, alinhado à referência recorrente do universo da moda. São três os padrões de tonalidades ¿ Bianco (branco), Black (preto) e City (textura cimentícia).As peças medem 53x106cm e têm as bordas retificadas Foto: Biancogres / Divulgação

Cerâmica/Porcelanato Piso: Decortiles, linha Laca Black

Mosaicos: Portinari, Conect

Pastilhas: Atlas, linha Catania

Louças Cerâmicas Cubas: Lorenzetti, cuba Lorenvogue

Louças Cerâmicas Bacias: Roca, linha Inspira Square

Peças Especiais: Deca, linha de acessórios de louça para banheiro de Jader Almeida

Prêmio grand prix arquitetos e designers de interiores:

Porcelanato: Ceusa, coleção Brise

Louças: Roca, linha Inspira Square