Natureza dá o tom na Casa Cor Paraná dentro ou fora de casa

Paisagismo

Espécies tradicionais, aquelas do tempo das nossas avós, ou plantas descobertas pelos paisagistas mais recentemente, vale tudo. Predominam as folhagens, mas há flores também. As folhagens surgem plantadas ou com suas folhas compondo vasos ornamentais dispostos com criatividade na Casa Cor Paraná, aberta no Jockey Club do Paraná com 42 ambientes até 16 de julho, de terças a doomingos.

Aprenda como valorizar ambientes com as espécies da moda:

Estas jiboias, plantas pendentes que fazem parte da nossa memória afetiva marcam a Circulação Inferior, projetada por Cynthia Karas:

O efeito fica por conta da quantidade da planta aplicada Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes

Na área externa, as espécies são resistentes às intempéries e incluem mais de um tom no jardim interno:

Plantas de vários portes Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes

Cactos estão na moda. Como se trata de uma exposição, espécies deles são usadas dentro de casa, em situação que, em uma aplicação de longo prazo provavelmente não resistiria. Esta é a Sala de Troféus, de Fernanda Raitani, Flávia Trevisan Meyer e Priscila Gabrielly:

Observe o jogo de texturas Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes

No Beer Bar Veka, de Eduardo Mourão, um dos exemplos de uso criativo de plantas pendentes:

As molduras vazadas acomodam as plantas Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes

Molduras vazadas estão em alta. Veja em uma parede verde o efeito geométrico da estrutura:

Corredor externo entre os ambientes dentro de contêineres Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes

No ambiente Home Theater, de Samara Barbosa, mais uma vez as folhagens estão em vasos dentro de caixas vazadas:

Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes

No caso do restaurante, Resto Garden Compagas, de Wolfgang Schologel, o vaso quase da altura do pé-direito chama a atenção:

Super vasos e floreiras integram o restaurante Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes

Quando os vasos são de design, como estes da Holaria, no Lounge Avex, de Renata Pisani, apenas pequenos galhos, folhas ou plantas delicadas como a avenca dão o toque final:

Marcenaria e design junto com o verde Foto: Eleone Prestes / Studio Prestes