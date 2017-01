Big Ben, o relógio mais famoso do mundo, vai passar por reforma milionária

London Eye

O relógio mais famoso do mundo, e um dos mais precisos também, vai parar.

O Big Ben de Londres passará por uma grande reforma nos próximos três anos, consumindo 29 milhões de libras (aproximadamente R$ 145 milhões). O reflexo mais chocante dos trabalhos, além de silenciar por tempo indeterminado as badaladas do relógio, será ver a imponente torre à beira do Tâmisa, cartão-postal da cidade, coberta por andaimes durante este longo tempo.

Em funcionamento há 157 anos, a estrutura do relógio vem sofrendo desgaste, principalmente pelo efeito da água e da condensação. Os especialistas que coordenaram a reforma defendem o prazo de fechamento da atração comparando o Big Ben a um carro que andou 150 anos ininterruptamente sem nunca ter ido para a oficina.

Pois o dia do descanso chegou e a reforma está mobilizando os ingleses em intermináveis discussões sobre o impacto de mexer em um ícone do Reino.

Oficialmente, "Big Ben" não é o nome do relógio, mas do sino que foi instalado para marcar as horas. A reforma interditará totalmente a Torre Elizabeth, rebatizada em homenagem ao jubileu da Rainha, mas que se chamava originalmente Torre do Relógio.

As obras serão estruturais e também para modernizar a atração turística. A torre ganhará um elevador, facilitando a saída de emergência dos visitantes, que hoje enfrentam 334 degraus para chegar ao topo. O relógio também terá a iluminação dos ponteiros trocada por uma mais moderna, de LED.

O Big Ben foi finalizado em 1856, depois de 13 anos de obras para executar o projeto dos arquitetos Charles Barry e Augustus Welby Pugin.

CAIXA SURPRESA

Crianças recebem presentes da Shoebox, da Samaritan¿s Purse Foto: samaritanspurse.org / Reprodução

Uma das iniciativas solidárias mundiais mais bem-sucedidas na época de fim de ano é grande sucesso na Inglaterra. A Shoebox ("caixa de sapato") é promovida pela organização humanitária cristã Samaritan's Purse e recolhe doações para crianças em situação de risco no mundo.

Para participar, é preciso seguir algumas regras. A primeira é forrar com papel de presente uma caixa de sapato e decidir se ela será entregue a um menino ou a uma menina e para qual faixa etária. Dentro, devem ser colocados objetos novos para serem presenteados. Entre as sugestões estão produtos de higiene pessoal e material escolar, além, claro, de brinquedos.

O doador é estimulado a escrever um bilhetinho dizendo quem está doando, informando seu endereço, se quiser, para a criança responder e até uma foto, se estiver confortável. A proposta é tornar o presente o mais "pessoal" possível.

Em funcionamento desde 1993, o projeto já distribuiu 135 milhões de caixas em 150 países. São mais de 500 mil voluntários participantes, envolvidos na distribuição e coleta das doações em países como Austrália, Finlândia, Canadá, Estados Unidos, Espanha e Reino Unido. Neste ano, a expectativa era de arrecadar

Em Londres, em maternais, escolas e igrejas, os frequentadores são estimulados a participar e, principalmente, envolver as crianças nas doações. Quem participa também preenche um formulário e pode monitorar onde e quando sua caixa foi entregue.

DRAMA MISTERIOSO

O elenco de "Broadchurch" Foto: ITV / Divulgação

Uma das mais aclamadas séries de televisão inglesas, Broadchurch confirmou a realização de mais uma temporada, a terceira. Transmitida pela ITV e estrelada por David Tennant (mais conhecido como o 10º Doctor Who da série homônima ou o vilão Killgrave de Jessica Jones), a série estreou em 2013 e obteve tanto sucesso, que fez a Inglaterra parar no último capítulo para descobrir o assassino da trama. Uma sensação comparável à do sucesso televisivo da

Globo Vale tudo para descobrir quem

matou Odete Roitman.

A nova temporada de Broadchurch já foi gravada e não tem data certa de exibição,

mas a expectativa é para o início deste ano..