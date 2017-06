Terror na Ponte de Londres

Atentados terroristas

Há menos de duas semanas do atentado em Manchester, que deixou 22 mortos e centenas de feridos, a Inglaterra sofre o pânico de novos ataques terroristas.Na noite deste sábado, 22h08min, no local que é ponto turístico e também é frequentado pelos moradores por ser uma região de bares e restaurantes, Londres viu a trágica cena se repetir: um carro em alta velocidade cruzar uma ponte atropelando pessoas.

Os primeiros relatos, e que não se confirmaram, sugeriam três incidentes: em London Bridge, no Borough Market (área do mercado de comida mais tradicional da cidade) e em Vauxhall (bairro no sul de Londres). A polícia inglesa confirmou o ataque da região de London Bridge e descartou que o incidente de Vauxhall esteja relacionado. O que se sabe, por meio de relatos de testemunhas e postagens em redes sociais, é que uma van branca cruzou em alta velocidade a London Bridge atropelando pedestres e gerando pânico.

No fim desta ponte, três homens desembarcaram armados com facas e atingiram pessoas que estavam em um pub na esquina e em outros locais nas proximidades. Há relatos de tiros, não se sabe se dos terroristas ou de policiais. Também foram ouvidas explosões.Uma foto de um possível terrorista foi divulgada. Ele estava imobilizado no chão e teria prezo ao corpo objetos parecidos a garrafas - possíveis armamentos ou explosivos.

A informação oficial das autoridades é de houve seis mortes, três suspeitos baleados e mortos pela polícia e pelo menos 20 pessoas internadas em hospitais nas proximidades. A estação de metrô de London Bridge foi fechada e não há previsão de reabertura.

No domingo, a Primeira Ministra Theresa May irá comandar uma reunião de emergência com o gabinete de crise do governo. A orientação é que a população evite a região da cidade e que se mantenha calma, vigilante, em alerta e, principalmente, que informe as autoridades sobre qualquer informação suspeita.