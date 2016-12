Merry Juana

Artigo

Embalada por grandes doses etílicas e outros psicotrópicos, a galera do FB alucinou no feriado. Entre várias propostas desatinadas para 2017, chama atenção a criação de um novo país que reúne os Estados do sul com os vizinhos Uruguai, Argentina e Chile como possível solução para o Brasil, ou pelo menos, parte dele.

O continente seria dividido em três grandes países: os Estados Unidos do Norte, os Estados Unidos do Sul — do qual o Rio Grande obviamente faz parte — e os Estados Unidos do Meio, que iria do Rio de Janeiro até Cuba, a nova capital.

Divaguemos¿

OS ESTADOS UNIDOS DO SUL.

Enquanto metade da população vibra com as vitórias esmagadoras da seleção nacional de futebol, com Messi, Neymar e Suarez na linha, a outra metade se prepara para escolher o novo primeiro ministro entre Moro e Macri. José Mujica, o Rei adorado pelo povo, viaja o país em seu fusca, mateando com a indiada coxilhas a fora e com poucos motivos para preocupação.

A economia por exemplo, não poderia estar mais forte e os analistas apontam dois fatores: o sucesso do chamado "nuevo agrobusiness" (o idioma oficial é o portuñol) e a liberação do casamento gay.

Como forma de protesto às limitações impostas por seu novo presidente, centenas de milhares de casais gays dos EUN viajam ao sul, lotando hotéis e restaurantes. O comércio registra recorde de movimento em cidades como Floripa, BsAs e Punta, e tanto as estações de ski como os vinhedos de ambos os lados da cordilheira estão com reservas esgotadas.

Os cartórios têm fila de espera.

"El boom gay" causou desconforto entre gaúchos mais conservadores. CTGs de Alegrete, Bagé e as Senhoras de Santana chegaram a articular no parlamento um pedido de independência, mas o assunto foi esquecido graças à divulgação dos novos preços de mercado do CBD, extraído da Cannabis orgânica cultivada nas modernas fazendas pampianas. A substância foi recentemente liberada em todo o continente para uso medicinal e culinário. No último Natal, o primeiro produto com CBD chegou aos supermercados do Norte com uma bem humorada campanha publicitária intitulada "Merry Juana Christma's".

O sucesso foi tão avassalador que o fabricante lançou suas ações para o público na Bolsa de Nova Iorque.

No entanto, os motivos de alegria para agricultores e comerciantes preocupam milhares de católicos e são o centro de uma acalorada polêmica no Vaticano, ameaçando os planos de Don Francisco de transferir sua residência para os Estados Unidos do Sul, onde o papado se instalaria na Catedral Metropolitana da Plaza de Mayo.

Como forma de apoio ao pontífice, os organizadores do movimento "Ucho, ucho, o Papa é gaúcho" preparam para esse domingo uma grande manifestação nas ruas de todas as grandes cidades do país.

***

Vem aí 2017.

Imaginar um ano mais divertido não custa nada.

