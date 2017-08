Gaúcho Zé Victor Castiel surge caracterizado como o português Quintela para novela da Globo

Sinal Aberto

Feliz com o desafio

Feliz com o desafio Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal



Zé Victor Castiel gravou as suas primeiras cenas na próxima novela das seis, Tempo de Amar, em uma vinícola, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.



As gravações na Serra terminaram no dia 29 de julho, e a trama tem previsão de estreia para final de setembro, na Globo. O ator gaúcho fará uma participação nos primeiros capítulos, na pele do português Quintela, chefe de Inácio (Bruno Cabrerizo).

Com pinta de invocado para o personagem Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal





— Contracenei com dois queridos, o Bruno e o Jayme Matarazzo (que será o Fernão) — contou Zé, que, na nova etapa, passa a gravar no Rio de Janeiro.



Agora, o gaúcho é só empolgação com o desafio.

— Está sendo ótimo, estou feliz! — resume o ator, cuja última participação em novelas da Globo foi em Totalmente Demais (2015).

Quintela vem aí! Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal





Leia mais notícias da coluna Sinal Aberto