Série "Sob Pressão" faz audiência subir na Grande Porto Alegre 

Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano) Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Sob Pressão estreou no dia 25 de julho, na RBS TV, com 599 mil telespectadores por minuto ligados na série, na Grande Porto Alegre. Os dados são do Kantar Ibope.



A rotina tensa de um hospital público do Rio de Janeiro, entre dramas de médicos e histórias comoventes de pacientes, caiu no gosto da gauchada. Foram 124 mil pessoas a mais do que na estreia de Mister Brau (com 475 mil), no dia 18 de abril.

Michele (Taís Araújo) e Brau (Lázaro Ramos) Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação



Um aumento de 26%, festejado pelo "rei do horário", Jorge Furtado, que assina o texto final das duas produções.



— Sob Pressão fala de saúde pública. Os hospitais estão onde a crise grita mais alto no Brasil — avalia o autor.



A respeito da vitória do drama sobre a comédia, no horário depois de A Força do Querer, ele apresenta a sua visão:



— Os médicos são heróis reais, imperfeitos. A gente se identifica com eles. Todo mundo tem uma história de superação na vida.



O segundo episódio, no dia 1º de agosto, foi ainda melhor: teve 678 mil telespectadores por minuto, 79 mil a mais do que na sua estreia, na Grande Porto Alegre.



Furtado já trabalha na quarta temporada de Mister Brau e na segunda de Sob Pressão.



