App calcula quanto o trabalhador receberá do lucro do FGTS

Quem tem smartphone com sistema Android já pode calcular quanto vai receber na divisão do lucro do FGTS. O Instituto Fundo Devido ao Trabalhador criou um aplicativo que permite o cálculo. O nome do app é Distribuição de Lucro do Fundo de Garantia. Em breve, terá versão para desktop e iOS.

Presidente do instituto, Mario Avelino explica que é preciso pegar a informação do saldo no site da Caixa Econômica Federal no fim de dezembro de 2016. O valor está no espaço referente a 10 de dezembro. Este número deve ser colocado no aplicativo.

O sistema considera a distribuição de R$ 7 bilhões, que representam metade do lucro obtido com a aplicação do dinheiro do fundo de garantia dos trabalhadores em 2016. Foram R$ 14 bilhões.

Usou ainda as informações que estavam na medida provisória publicada no fim do ano passado, que anunciou a divisão dos dividendos do FGTS.

- O crédito será de aproximadamente 1,76% do saldo. Então, para cada R$ 1 mil, o trabalhador terá um crédito de R$ 17,57. - detalha Avelino.

Anúncio oficial ocorrerá nesta quinta-feira pela Caixa Econômica Federal.

