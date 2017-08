Empresa salta de dois para 16 sócios após um trabalho de MBA

Investimento

(Bem) Mais sócios para crescer

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Em apenas seis meses, a empresa passou de dois para 16 sócios. De consultoria contábil, a Fortus está virando uma holding. Dentro deste guarda-chuva, ficarão sete empresas. Tudo começou em 2013, quando o CEO, João Batista Custódio Duarte, resolveu fazer o trabalho de conclusão da pós-graduação sobre o planejamento estratégico da empresa.

Depois, fechados em um hotel durante um sábado inteiro, reuniram clientes, fornecedores, consultor, parceiros e líderes da empresa. Foram apresentadas ideias que a direção não enxergava. Além disso, a equipe encarou que, para crescer no setor de serviços, seria preciso ter mais sócios.

— Atraímos pessoas com experiência de mercado e que vão investir no negócio. Também aumentamos a gama de serviços para os clientes, com contabilidade, recursos humanos, auditoria e legislação.

A empresa não ficou com muito cacique para pouco índio?

— Não. Cada sócio ficou com uma responsabilidade bem distinta. Tudo foi bem discutido e definido. A palavra final é minha e do Evanir Aguiar dos Santos, o outro sócio inicial. Além disso, teremos workshops com os sócios a cada dois meses.

A ampliação também é física e com investimento de R$ 1,1 milhão. Está sendo aberto um escritório no Rio de Janeiro, outro em Canoas e um novo espaço na avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre. Já atua em São Paulo.

Ouça entrevista completa com o CEO do Fortus Group, João Batista Custódio Duarte:

