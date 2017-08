Expansão faz banco gaúcho abrir 50 vagas de emprego

Banco Agiplan

Enquanto a crise pegava quase todo mundo, a Agiplan inaugurava a nova sede em Porto Alegre. No ano passado, virou banco e segue com planos de expansão.

Tem cerca de 400 filiais pelo país e pretende abrir outras 200 no ano que vem. Há um olhar especial para os "desbancarizados", pessoas que ainda não têm conta em banco.

Com a ampliação dos negócios, o banco Agiplan segue aumentando o quadro de funcionários. Aqui no Rio Grande do Sul, está abrindo 50 vagas de emprego. Confira os dados enviados para a coluna:

Cargos: Auxiliar de Cobrança e Atendente de SAC

Nº de Vagas: 40 vagas

Faixa Salarial: a partir de R$ 980

Localização: Porto Alegre

Cargos: Consultor de Vendas

Nº de Vagas: 10 vagas

Faixa Salarial: A partir de R$1.200,00

Localização: Porto Alegre, Canoas, Capão da Canoa, Santa do Livramento, Santa Maria, Cachoeirinha, Tramandaí, São Leopoldo e Lajeado.

Interessado? Para se candidatar, é preciso acessar este link: Página de Carreiras, no site do banco Agiplan.

