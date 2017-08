Renner entra no Uruguai com quatro lojas a partir de setembro

Varejista gaúcha

Com mais de 300 operações no Brasil, chegou a hora da internacionalização da Lojas Renner. Já estão definidas as quatro lojas que a rede de varejo vai abrir no Uruguai.

A primeira unidade ficará no centro de Montevidéu. Será aberta já no início de setembro.

O investimento de largada atinge R$ 18 milhões. Cada loja deve receber cerca de R$ 8 milhões.

A Lojas Renner tem sede em Porto Alegre e ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Começou a vender pela internet em 2010. Em 2011, a empresa comprou a Camicado, do segmento de casa e decoração, e, em 2013, lançou a Youcom, modelo de negócio para o público jovem.

Leia mais:

Renner faz "virada completa" para acelerar chegada das peças às lojas

Além de maior do país, Lojas Renner é 11ª no varejo de moda no mundo



Sobre a entrada no mercado uruguaio, confira as respostas da Renner às perguntas da coluna:

Acerto de Contas - Quando será aberta a primeira loja no Uruguai?

Lojas Renner - A primeira loja será aberta no dia 7 de setembro na Avenida 18 de Julho, no centro de Montevidéu.

Acerto de Contas - Haverá outras?

Renner - Sim. A Renner abrirá mais duas lojas em Montevidéu em 2017, uma no Punta Carretas Shopping e outra no Costa Urbana Shopping. Para 2018, já está prevista a inauguração de mais uma loja, no shopping Melancia, na cidade de Rivera.

Acerto de Contas - Qual investimento?

Renner - Foram investidos R$ 18 milhões, além dos recursos direcionados a cada loja. A expectativa de investimento por loja é similar ao valor praticado pela Renner no Brasil, de aproximadamente R$ 8 milhões.

Acerto de Contas - Quantos empregos?

Renner - Serão gerados pelo menos 100 empregos para viabilizar a operação das primeiras lojas da Renner no Uruguai.

Acerto de Contas - Qual será o tamanho da loja?

Renner - As lojas no Uruguai terão aproximadamente 1,5 mil metros quadrados, nos mesmos padrões das lojas do Brasil.

Acerto de Contas - Peculiaridades de produtos?

Renner - A Renner terá o mix de produtos completo no Uruguai, com alguns ajustes e adaptações para o mercado local.

Acerto de Contas - Como foi a definição?

Renner - A Renner sempre acompanhou a evolução dos varejistas na América Latina e, há algum tempo, a empresa vinha estudando a região de forma mais estruturada. Nesse processo, apareceram oportunidades no Uruguai. A companhia levou em consideração o fato de que o país tem uma cultura e um clima parecidos com os da Região Sul, está próximo da sede em Porto Alegre e também do centro de distribuição de Santa Catarina. Além disso, o Uruguai tem um dos maiores PIBs da América Latina e um consumo interno em ascensão.

===

Siga Giane Guerra no Facebook.

Leia aqui outras notícias da colunista de Economia Giane Guerra