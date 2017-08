Shopping de Rivera busca lojistas brasileiros

Fronteira

Na Fronteira, o Shopping Melancia está em busca de 20 novas lojas. O empreendimento fica em Rivera, vizinha de Santana do Livramento. Tem 70 lojas e as duas âncoras são freeshops uruguaios.

A Lojas Renner abre uma operação no local em março. Uma academia é negociada já, assim como outra loja de departamentos.

— Queremos diversificar. Pensamos em levar lojas brasileiras para o Uruguai e trazer lojas uruguaias para vender para brasileiros. — conta Mario Almeida, coordenador administrativo da AD Shopping, que administra o Melancia.

Há um interesse especial de Almeida por franquias. Para isso, promoverão no dia 24 de agosto um evento chamado 1º Encontro Binacional de Franquias para aproximar marcas e investidores. Estão confirmadas marcas como Enzo Milano, Baby Chocolate, Usina de Massas, Flex Nutrition, Bia Brazil e Sin Azúcar.

Sobre os freeshops brasileiros, Almeida tem uma postura otimista, de que atrairão ainda mais turistas. Há uma previsão que, finalmente, as lojas sejam criadas ainda em 2017. No entanto, acha que haverá forte discussão sobre a redução da cota de R$ 300 para R$ 150 para compra nos freeshops uruguaios, o que está previsto para ocorrer quando abrirem as lojas francas no Brasil.

Ouça entrevista completa com Mario Almeida, coordenador administrativo da AD Shopping:

