Receitas para fazer a lavoura render em 2017

Campo Aberto

O futuro da produção em 2017 começou a ser plantado em 2016. O novo ano exigirá cuidados extras do produtor, a partir dos ingredientes que compõem o cenário do agronegócio, da economia ao clima.



Pensando nisso, a coluna ouviu especialistas, em busca de receitas para enfrentar 2017 sem sobressaltos. O que o produtor pode fazer para tentar escapar dos imprevistos e das dificuldades que se avizinham ao longo do ano? Como lidar com finanças, política agrícola e produção, garantindo equilíbrio nas contas e resultados satisfatórios?

Não existe receita infalível de bolo. Cada situação exige uma solução, mas há cuidados para obter bons resultados.

O clima tem papel fundamental. Quanto à colheita, é mais difícil prever como será, porque estamos em um período de transição, de El Niño para La Niña.

No campo das finanças e da produção, é hora de ficar atento aos sinais do mercado. E momento de pôr contas em dia, já que o juro está alto. As perspectivas de baixo crescimento da economia podem impactar o produtor.

Há ainda as políticas agrícolas que prometem dar uma forcinha a quem busca a excelência dentro da atividade.

Use os ingredientes sem moderação para garantir um bom rendimento dentro e fora do campo.

Economia brasileira

Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Ingredientes

Pagamento em dia

Adiantamento

Planejamento

Conservadorismo na venda

Investimento (apenas quando for viável)

Modo de fazer

1. Para driblar as turbulências da economia, a orientação é pagar as contas em dia. Quando possível, também há indicação para adiantar os pagamentos de parcelamentos feitos em 2015 e 2016 já que a taxa de juro está elevada.

– O custo do dinheiro está especialmente alto e carregar essas dívidas é tirar grana do seu negócio para dar para bancos e financiadores – alerta o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz.

Fuja dos empréstimos fora do crédito rural, que têm taxas entre 3,5% e 5% ao mês – risque da lista cheque especial e rotativo de cartão.

2. Na hora de vender, aproveite enquanto o câmbio ainda estiver elevado para travar preços e ir fazendo média. Mas cuidado, não seja guloso, não fique esperando subir muito.

3. Comece a planejar a safra de 2018. Preços de fertilizantes e agroquímicos são sazonais. Aproveite o melhor momento de compra, quando há baixa demanda.

4. Sobre a hora de investir, é quando o projeto tem viabilidade econômica. Não se deve investir apenas porque o juro está baixo.

Produção brasileira

Foto: Sirli Freitas / Especial

Ingredientes

Atenção à economia brasileira

Acompanhamento da situação do mercado externo, principalmente dos efeitos de um possível aumento de juro no mercado externo

Modo de fazer

1. Depois de queda de 10%, a perspectiva é de que em 2017 a produção brasileira cresça 15%, criando um cenário favorável, pontua Geraldo Barros, coordenador científico do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), com boa oferta para abastecimento do mercado interno e externo.

2. O produtor precisa prestar atenção a fatores que fogem de seu controle e podem comprometer a rentabilidade. A economia do país apresentará crescimento muito baixo, o que pode afetar preços de produtos voltados principalmente ao mercado interno.

3. Fora do Brasil, o possível aumento do juro e uma eventual desvalorização do real podem provocar queda dos preços em dólar das exportações – com certa queda nos preços ao produtor. Os riscos econômicos e financeiros existem, principalmente para quem tem dívida em dólares, aponta Barros.

4. O preço do petróleo também exige atenção. O coordenador do Cepea explica que houve um aumento para outro patamar, o que para o produtor significa possíveis altas nos preços dos insumos. Essa pressão pode se agravar caso o real caia em demasia.

Previsões climáticas

Foto: Diogo Zanatta / Especial

Ingredientes

La Niña do tipo modoki, quando o resfriamento das águas do Oceano Pacífico não acontece de forma simultânea e completa. Esse fenômeno nem sempre provoca estiagem

Possibilidade de chuva acima da média histórica nos meses de verão

Temperaturas mais baixas

Entradas frequentes de massas de ar frio, provocando oscilações constantes da temperatura

Oceano Atlântico mais aquecido e alta umidade, colaborando para a formação de chuva no período

Modo de fazer

1. Redobre os cuidados para conter o ataque da ferrugem asiática nas lavouras de soja, devido à alta umidade.

2. Temperaturas muito baixas podem prejudicar o desenvolvimento do arroz, que gosta de água no pé e sol na cabeça.

3. Busque informações com profissionais da área para que a tomada de decisão seja baseada em previsões meteorológicas técnicas.

4. Invista em tecnologias como geoprocessamento e sistemas de informações.

5. Considere prognósticos climáticos.

– Começar bem é fundamental – diz o agrometeorologista Glauco Freitas.

Políticas públicas

Foto: Roque de Sá / Agência Senado

Ingredientes

Incentivo (por premiação)

Novos programas

Diversificação

Recursos extras (se confirmado, podem ser a cereja do bolo)

Modo de fazer

1. Nas políticas agrícolas a serem desenvolvidas no Estado, alguns ingredientes poderão ficar vitaminados em 2017. Para a receita dar certo, no entanto, é importante que sejam de fato adicionados.

O Programa de Conservação de Água de do Solo reconhecerá produtores e escolas com práticas que se destaquem nessa área. A dica é para que o agricultor invista nesses cuidados:

– Isso nem sempre custa dinheiro, são detalhes que fazem a diferença – observa o secretário da Agricultura, Ernani Polo.

2. Para quem tem interesse em diversificar as atividades, a opção pode estar em um programa de desenvolvimento da cultura de noz pecã, a ser lançado entre fevereiro e março. Será focado em assistência técnica, sanidade, mercado e linhas de crédito.

3. Em tempos de falta de dinheiro no caixa do Estado, emenda parlamentar da bancada gaúcha no Congresso promete injetar R$ 100 milhões em ações da Secretaria da Agricultura. O dinheiro seria empregado na compra de máquinas e equipamentos e deve ser repassado, em parte, aos municípios, afirma Polo.