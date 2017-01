Ataques de javalis reduzem rebanho de ovinos no RS

Campo Aberto

Para preservar os ovinos, acossados pela invasão de javalis no Estado, uma portaria com um programa de controle da espécie invasora será assinada no dia 26. O local para a apresentação do texto é emblemático: será na Feovelha, em Pinheiro Machado, uma das principais feiras de ovinos da temporada de verão.



O evento, que neste ano ficou mais curto – serão quatro e não cinco dias –, terá foco total nos negócios e uma mudança importante. A venda de reprodutores será no sábado, dia 28, sem se estender para o domingo, como nos outros anos.

O tradicional Rematão permanece na sexta-feira, dia 27.

A diminuição do número de dias da Feovelha – que termina dia 29 – tem relação direta com os custos, explica o presidente do Sindicato Rural de Pinheiro Machado, Gabriel Camacho. Em média, são necessários cerca de R$ 500 mil para a organização da feira.

Focado nos negócios, o evento deve ter valorização dos animais colocados em pista – no ano passado, somou 2.736 animais negociados. O faturamento foi 53% inferior ao de 2015, mas a média geral subiu 7%.

– A tendência é de que haja diminuição no número de animais inscritos, mas os que vierem serão mais valorizados – aposta o presidente do sindicato.

A oferta menor reflete nova queda no rebanho gaúcho, que fechou em 3,26 milhões de cabeças (8,85% a menos que em 2015). Entre as causas apontadas para a redução estão os ataques de javalis. Conforme o presidente da Comissão de Exposições e Feiras da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Francisco Schardong, fala-se em cerca de 15 mil ovinos mortos.

– O javali é um problema muito sério na ovinocultura – diz.

Com o cordeiro como principal produto, Schardong aposta em uma procura maior de reprodutores e matrizes. Ele lembra que a Feovelha é balizadora de preços para o mercado.