Cesa se prepara para colocar primeira unidade à venda em 60 dias

Campo Aberto

Com a homologação nesta semana do acordo trabalhista fechado com o Sindicato dos Auxiliares de Administração de Armazéns Gerais do Estado (Sagers), a Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa) começará uma corrida contra o tempo para colocar à venda suas unidades. A projeção é usar o dinheiro para começar a fazer o pagamento das parcelas da negociação.



– Nos próximos 60 dias, devemos estar colocando à venda a primeira unidade – estima Carlos Kercher, presidente da Cesa.

Pelos prazos estabelecidos pela Justiça, a companhia tem 30 dias após a homologação para começar a pagar os 30% a serem incorporados nos salários. E 90 dias para dar início ao pagamento do acordo, referente a uma ação do piso da categoria. Pelo acerto, serão pagos 40% dos R$ 272 milhões previstos, a serem quitados em 72 vezes.

Estão na lista inicial das unidades a serem vendidas as de Santa Rosa, Júlio de Castilhos, Cruz Alta, Nova Prata, Passo Fundo e Santa Bárbara. As quatro primeiras estão atualmente arrendadas.