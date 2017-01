Chuva melhora projeção de safra de grãos no Rio Grande do Sul

Grãos

O retorno da chuva fez com que os números da produção gaúcha de grãos fossem revisados para cima pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Depois de um mês de outubro em que o tempo mais seco causou preocupação, principalmente para a cultura do milho, novembro e dezembro reservaram melhoras nas condições climáticas, observa Ernesto Irgang, superintendente substituto da Conab no Estado.

Os dados apontam para colheita maior na comparação com a estimativa do mês passado, tanto na soja quanto no milho. A oleaginosa deve somar 15,38 milhões de toneladas (ainda um número 5,1% menor do que em 2016, mas acima do previsto anteriormente). No milho, a colheita promete chegar a 5,17 milhões de toneladas, queda de 12,2% em relação à safra anterior.

No total de grãos, o apontamento traz 32,39 milhões de toneladas, um pouco abaixo das 33,02 milhões de toneladas do ano passado. Mas esse prognóstico — que reflete dados ainda do mês de dezembro, antes do início da colheita de milho — poderá ser melhorado daqui para a frente.

Desenvolvimento da soja é considerado bom, mas resultado final depende do comportamento do clima em fevereiro Foto: Diogo Zanatta / Especial

— É possível que haja uma mudança nos números do milho, pela chuva registrada em janeiro. Na soja, ainda é muito cedo para prever, apesar do bom desenvolvimento registrado até o momento. O clima daqui para frente ainda é uma incógnita — avalia Irgang.

No país, a perspectiva de recuperação da produção no Centro-Oeste — que em 2016 teve perdas significativas pela falta de chuva, sobretudo na safrinha de milho — embala a estimativa de crescimento de 15% no volume colhido, que pode chegar a 215,27 milhões de toneladas — 28,6 milhões a mais do no ciclo anterior.