Empresa lança primeiro trator movido a biometano

Campo Aberto

Em teste em uma propriedade no oeste do Paraná, o primeiro trator do mundo movido a biometano deverá chegar ao mercado brasileiro em, no máximo, três anos. Fabricado pela New Holland, o protótipo de 140 cavalos está sendo colocado a campo pela primeira vez na América Latina.



A mesma máquina tinha sido testada em propriedades no norte da Itália, onde foi alcançada economia de 25% a 40% de combustível na comparação com um trator a diesel. Em terras brasileiras, o grande desafio será o crescimento do mercado de biometano, que ainda engatinha.

–É preciso que a geração e pontos de abastecimento cresçam no país, para que a viabilidade comercial seja mais rápida – explica Nilson Righi, gerente de marketing de produto da New Holland.

Outro obstáculo a ser superado pela fabricante é o aumento da autonomia do produto, hoje de cinco horas, em média.

– As fazendas brasileiras são bem maiores do que as europeias, necessitando de mais tempo de uso dos tratores – completa o executivo.

Neste ano, o protótipo deverá ser testado em outras propriedades brasileiras, inclusive no Estado. A fabricante já investiu cerca de US$ 15 milhões na nova tecnologia.