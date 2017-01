Enxurrada causou prejuízo de R$ 9,02 milhões na agropecuária de Rolante

Campo Aberto

Além do drama e dos danos causados à população da cidade, a chuvarada em Rolante, no Vale do Paranhana, deixou estragos no setor primário. Conforme o secretário da Agricultura do município, Jair Gilberto Fleck, 644 propriedades foram afetadas, somando 1,5 mil hectares, o que acarretou prejuízo de R$ 9,02 milhões.



Entre as áreas afetadas, a produção de milho para silagem e de milho em grão (com 350 hectares impactados).

– No ano passado, batemos recorde na colheita de milho para silagem, com 8,8 mil toneladas. Neste ano, a perspectiva também era muito boa – diz Fleck.

Com atividade bastante diversificada, o município foi afetado ainda na criação de peixes, suínos, aves e bovinos. De um rebanho de 1,3 mil animais, 35 bovinos morreram. Houve ainda perdas em áreas de reflorestamento e nos hortifrutigranjeiros.