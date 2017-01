Estância faz leilão de equinos para ajudar Santa Casa de Uruguaiana

Campo Aberto

Virá no trote da raça crioula a ajuda para a Santa Casa de Uruguaiana, na Fronteira Oeste. A Estância Itapitocai decidiu promover a solidariedade e realizará leilão beneficente no dia 16. A renda obtida no evento, batizado de Santa Causa: Solidariedade a Galope será revertida para o setor de pediatria da instituição – que atende 13 municípios da região, abrangendo cerca de 530 mil pessoas.



A ação é uma parceria com o Instituto Maragata. Serão colocados em pista 40 lotes de fêmeas, de éguas, de cria a potrancas descendentes de exemplares importantes da raça como Índio da Escondida, CAMB Toncho e Caudilho do Purunã. No comando do martelo estará o escritório Tellechea & Bastos. Mas o espírito de solidariedade já está fazendo mais leiloeiros e leiloeiras comprarem a ideia.