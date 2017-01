Imperatriz fala sobre samba-enredo

Polêmica no Carnaval

Para tentar colocar um ponto final na polêmica em torno do samba-enredo deste ano, Xingu, o Clamor que Vem da Escola, a Imperatriz Leopoldinense divulgou vídeo com um depoimento do carnavalesco Cahê Rodrigues e uma nota oficial assinada pelo presidente, Luiz Pacheco Drumond.

Cahê afirma que nunca foi a intenção da agremiação agredir o agronegócio:

— Sabemos o quanto o agronegócio é importante para a economia brasileira. Nunca seríamos capazes de agredir um segmento tão importante para Brasil.

O carnavalesco relata que entidades do agronegócio passaram a criticar o enredo "sem nunca terem ao menos ligado para a escola". Ele afirma ainda que o trecho da música com o verso "O belo monstro que rouba as terras dos seus filhos/Devora as matas e seca os rios" é uma referência à usina hidrelétrica de Belo Monte, construída na bacia do Rio Xingu.

— O que aconteceu foi um grande equívoco e uma má interpretação de vocês — completa.

O presidente da escola falou sobre a ala 15, batizada de Fazendeiros e Seus Agrotóxicos, igualmente alvo das críticas do setor.

"Após a divulgação de nossas fantasias, algumas delas denunciando o uso irresponsável de agrotóxicos, fomos alvo de uma intensa campanha difamatória. Embora não seja nossa intenção generalizar, importantes pesquisas científicas apontam os diversos males que o agrotóxico traz para o solo, para o alimento e consequentemente para a saúde de quem o consome" escreveu, na nota.