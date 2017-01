Italianos vão passar conhecimento em fruticultura, vitivinicultura e pecuária de corte

Campo Aberto

A partir de março, a expertise italiana em fruticultura, vitivinicultura e pecuária de corte será dividida com os brasileiros por meio de convênio com a Universidade Católica de Pelotas (UCPel). Pesquisadores e professores da Universidade Católica de Milão, uma das instituições de ensino mais reconhecidas na Europa, passarão conhecimento a empreendedores e gestores públicos gaúchos.



– Será a primeira extensão da universidade italiana no Brasil – destaca Derly Fialho, diretor-superintendente do Sebrae, que apresentou programas prioritários para 2017.

O convênio, com duração inicial de cinco anos, será voltado especialmente para iniciativas no Sul, na Campanha e na Fronteira Oeste – região de atuação do Programa Líder.

A iniciativa envolve 43 municípios que respondem por 39% da área territorial do Estado e apenas 10,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul.

– Criar uma empresa em locais com depressão econômica é um desafio gigantesco, por isso buscamos essa organização pró-desenvolvimento – diz Fialho.