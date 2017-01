Número de animais abatidos no RS aumentou no ano passado

Campo Aberto

O Rio Grande do Sul encerrou o ano passado com leve alta, de 0,79%, no número de animais abatidos, apontam dados do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa). Foram quase 843 milhões de cabeças (suínos, aves, ovinos, bovinos e bubalinos), ante 836,4 milhões em 2015. Para o presidente do fundo, Rogério Kerber, chama a atenção o aumento do volume nas indústrias de carne bovina com inspeção federal (habilitadas à exportação).



A explicação, segundo Kerber, estaria no mercado. Com restrição no consumo interno de carne, as indústrias teriam partido para as vendas externas. Foram quase 5 mil toneladas a mais de carne bovina desossada congelada, ampliando em US$ 22 milhões o faturamento na comparação com 2015, apontam dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Diretor-executivo do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado (Sicadergs), Zilmar Moussalle concorda que a crise corroeu o poder de compra do consumidor no ano passado e fez o gaúcho economizar justamente em um dos itens pelos quais é nacionalmente conhecido: o churrasco de carne bovina.

– A gente brinca que não vê mais fumaça na beira da praia. O consumo está travado desde julho do ano passado – diz Moussalle.

Ainda finalizando as estatísticas de 2016, o Sicadergs estima exportação estável – entre 84 mil e 90 mil toneladas. Mas afirma que houve um período em que as empresas do Rio Grande do Sul passaram a vender carne para Santa Catarina e para São Paulo.

– O boi estava mais barato aqui – justifica Moussalle.