Produtores dão início à colheita de milho

Campo Aberto

A abertura oficial está marcada para o próximo sábado, mas na propriedade de Valdinei Donato, em São Nicolau, a colheita do milho já começou (foto acima). A Fazenda da Lagoa dará a largada aos trabalhos da atual safra que, segundo projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), pode chegar a 5,17 milhões de toneladas.



Donato tem 700 hectares cultivados com o grão, todos irrigados, e outros 2,2 mil onde planta soja. Por isso, faz uma boa projeção: espera obter mais de 200 sacas por hectare, ampliando o rendimento do ano passado, de 196 sacas. Do total, 70% é para milho comercial e, o restante, para a produção de sementes.

– No mês de novembro, tivemos de acionar a irrigação complementar – conta, sobre o período em que a chuva não marcou presença na região.

A ausência de precipitação, aliás, deve provocar perdas em áreas de sequeiro, observa o presidente da Associação dos Produtores de Milho (Apromilho-RS), Cláudio de Jesus:

– Nas áreas sem irrigação, onde já há colheita, temos quebra, sim. Em algumas regiões, de 15%. Nos locais com pivôs, no entanto, os produtores devem colher mais do que no ano passado.