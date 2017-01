Samba-enredo de escola carioca causa polêmica no agronegócio

Carnaval 2017

Antes mesmo de pisar na Marquês de Sapucaí, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense já está dando o que falar. No quesito polêmica, o enredo alcançou a nota 10. Pelo lado negativo. É que ao tratar do tema Xingu, o Clamor que Vem da Floresta, a escola colocou índios e produtores em lados antagônicos. Em um trecho do samba, canta que "o belo monstro rouba as terras dos seus filhos/devora as matas e seca os rios".

A gota d'água para a controvérsia é a ala 15, batizada de Fazendeiros e Seus Agrotóxicos. Nas redes sociais, a repercussão tem sido bastante negativa. Entre os comentários mais comuns, os de que quem critica o agronegócio esquece de onde vêm os alimentos consumidos e até mesmo a matéria-prima utilizada para a confecção das fantasias.Procurada pela coluna para comentar o assunto, a escola informou que não irá se manifestar oficialmente sobre o assunto.

A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) emitiu nota de repúdio, afirmando que "ao criticar duramente o agronegócio, o grupo mostra total despreparo e ignorância quanto à história brasileira e à realidade econômica e social do país". Acrescenta ainda que "chamados de monstros pela escola, nós, produtores rurais, respondemos por 22% do PIB Nacional e, historicamente, salvamos o Brasil em termos de geração de renda e empregos".