Tempo de colher milho e cuidar do arroz

Campo Aberto

Aos poucos, o som das colheitadeiras começa a tomar conta das lavouras de milho no Estado. A abertura oficial será dia 28, em São Luiz Gonzaga, nas Missões, mas a largada já foi dada. Em Doutor Maurício Cardoso, no Noroeste, o agricultor Paulo Cesar Froner (foto acima), 44 anos, iniciou os trabalhos nesta segunda-feira. Ele cultiva 38 hectares com o grão. O milho, plantado em 26 de julho, sentiu um pouco os efeitos da falta de chuva, mas se recuperou com o retorno das precipitações.



– Acho que será uma boa safra – estima Froner, com a perspectiva de colher entre 150 e 170 sacas do grãos, repetindo 2016.

A impressão é a mesma que tem o assistente técnico da Emater Alencar Rugeri. As perdas provocadas por falta de chuva, por ora, são consideradas pontuais.

Foto: Irga / Divulgação

Com atraso no plantio em razão do excesso de chuva, as lavouras de arroz do Estado têm agora um bom desenvolvimento.

A colheita se inicia em fevereiro, pela Fronteira Oeste. A abertura oficial será entre 16 e 18, na estação experimental do Instituto Rio Grandense do Arroz em Cachoeirinha.

– A perspectiva é de normalidade da colheita. Não falamos em supersafra – pondera Alexandre Velho, vice-presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado.

O atraso no início do ciclo obrigou muitos agricultores a fazerem o replantio, ficando fora da melhor janela da safra. A Federarroz já busca no Ministério da Agricultura mecanismos que ajudem a sustentar os preços do cereal, como o Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários (FEPM).