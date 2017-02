Mais de 70 países confirmam presença na Expodireto-Cotrijal

Campo Aberto

Uma leva de estrangeiros costuma circular pelo parque da Expodireto-Cotrijal nos cinco dias de feira. E neste ano não será diferente. Mais de 70 países confirmaram presença. Entre as novidades, está a participação da Bélgica, que vem pela primeira vez, e alguns retornos importantes, como Austrália, China e Holanda.



E o que está na preferência dos gringos para as rodadas de negócio?

– A maior procura é por máquinas e implementos – afirma Leonardo Einsfeldd, da coordenação do pavilhão internacional da feira.

Neste ano, as rodadas de negócio voltam a ser realizadas no pavilhão internacional e não mais nos estandes das empresas. Outra grande novidade será o investor road show, que trará ao Estado investidores de vários países, em uma ação promovida em parceria com o Ministério da Agricultura. Espanha, Portugal, Austrália, China, Japão, Israel, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Reino Unido estão na lista. A ideia é atrair o capital estrangeiro para aplicar aqui.

– Os japoneses, por exemplo, estão muito interessados em infraestrutura. Têm feito investimentos fortes em estradas no Matopiba. Os chineses se interessam pela área de commodities – explica Evaldo da Silva Junior, coordenador-geral da promoção de investimentos estrangeiros e cooperação internacional do Ministério da Agricultura.

Outros Estados trarão projetos, tentando conquistar esses investidores estrangeiros que desembarcarão na feira. É o caso de Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Pará.