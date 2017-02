Negócio traz nova configuração para a Kepler Weber

Campo Aberto

Genuinamente gaúcha e com fatia considerável de 55% do mercado de armazenagem, a Kepler Weber, indústria de silos, ganhou na última semana nova configuração. A americana AGCO confirmou ter chegado a acordo para adquirir 35% das ações que pertenciam à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e ao BB. Mais do que isso, afirmou, em nota, a intenção de lançar oferta pública para aquisição de todas as ações ordinárias (com direito a voto). O preço oferecido foi de R$ 22 por ação, o que aumentaria o valor da Kepler Weber em R$ 578,9 milhões em relação ao fechamento da quinta-feira, quando negócio foi anunciado, após o encerramento do pregão.



Com a empresa gaúcha, a AGCO ficaria com dois terços do mercado brasileiro de armazenagem.

Ao comentar, em nota, o negócio, o presidente e CEO da AGCO, Martin Richenhagen, disse que "a aquisição da Kepler Weber aumentaria significativamente nossa posição de mercado no setor de manuseio e armazenagem de grãos da América do Sul". Também dona da GSI, de equipamentos de armazenagem e secadores de grãos, a multinacional vê as duas como complementares e fala, por meio de Richenhagen, "em sinergias de marketing significativas e uma posição de liderança no mercado sul-americano".

O negócio expõe ainda uma tendência de concentração no setor. No ano passado, a alemã Bayer comprou a americana Monsanto. Seguiu a trilha de outras junções do ramo: a Syngenta foi adquirida pela ChemChina e houve a fusão da Dupont com a Dow AgroSciences.

– Olhando do ponto de vista do produtor, cada vez que você concentra, é evidente que diminui a concorrência e o poder de barganha – pondera Flávio Roberto de França Junior, consultor em agronegócio.

A movimentação feita pela AGCO mostra ainda a estratégia de verticalização. Com a Kepler Weber, a multinacional, dona das marcas Massey Ferguson e Valtra, de máquinas agrícolas, passa a ter no portfólio a solução completa, do trator ao silo.

– Nos Estados Unidos, a verticalização já é uma coisa concreta – acrescenta o consultor em agronegócio Carlos Cogo.