Presidente do BNDES propõe dividir, no governo federal, recursos do Plano Safra

Campo Aberto

Que a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, tem um olhar especial para o agronegócio, não há dúvidas. Na passagem pelo Rio Grande do Sul, deixou isso claro e fez questão de ir até uma propriedade rural. E no discurso, a dirigente vai mais além: quer mudar a governança dos recursos destinados ao Plano Safra. Em entrevista, afirmou que uma das propostas é para que o governo federal distribua em duas partes o dinheiro, com custeio ficando a cargo do Banco do Brasil e investimento, do BNDES.



– A vocação do banco é muito voltada para investimento. Entendemos que faria mais sentido para o BNDES concentrar esses recursos – diz Maria Silvia.

Para a presidente do banco, quando existem problemas de escassez de recurso ou de não previsibilidade, a safra agrícola é "afetada de maneira irreversível".

Resta agora saber se ela conseguirá fazer o governo comprar essa ideia. Por ora, o fato é que a instituição está se aproximando cada vez mais do agronegócio.

– É uma questão de micro, pequenas e médias empresas, na qual o produtor rural também está inserido. O BNDES sempre será o banco de grandes projetos, não só da indústria.