Produtores de soja de olho na planta e na chuva

Campo Aberto

Os produtores de soja estão comemorando cada gota de chuva que cai sobre as lavouras do Estado. Como fevereiro é o mês em que ocorre o enchimento de grão, as precipitações são mais do que bem-vindas. É agora que se definirá o tamanho da produção.



— Nesta fase, a demanda é de cinco a seis milímetros de água por dia — explica Cláudio Dóro, assistente técnico regional de produção vegetal da Emater.

Na região de Passo Fundo (foto acima), a chuva já chegou a 55% do volume médio para o mês. Mais do que isso, o que anima a essa altura da safra é a combinação de umidade, calor (temperaturas entre 18ºC e 31 °C) e sol. O técnico da Emater diz que se o clima continuar colaborando, o Estado poderá ter produtividade recorde, embora os levantamentos conjunturais de órgãos ainda não apontem esse realidade — no último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, apontava 2,8 mil quilos por hectare, ainda abaixo da média de 2,97 mil quilos do ciclo passado.

— O clima está bem equilibrado, atendendo a todas as necessidades hídricas da planta — completa Dóro.

E a chuva deve continuar ocorrendo no Estado. Segundo o consultor climático Glauco Freitas, os próximos 15 dias do mês deverão ter ciclo de temperaturas altas e de umidade:

— Continua a umidade elevada, mas também está chegando o calaor. Essa combinação proporciona pancadas de chuva bem distribuídas e alguns pontos de forte intensidade.