RS terá força-tarefa no combate ao furto e roubo de defensivos agrícolas

Campo Aberto

O Rio Grande do Sul acaba de ganhar uma nova força-tarefa: será para o combate de furto e roubo de defensivos agrícolas. Preocupadas com o aumento do número de casos no Estado, entidades fizeram a solicitação à Secretaria da Segurança Pública.



O modelo será o mesmo da força-tarefa do abigeato. A estimativa é de que, em menos de um mês, já sejam realizadas operações em locais onde há maior registro de ocorrências.

Levantamento aponta que, no Brasil, 20% dos defensivos comercializados teriam origem ilegal ou desconhecida.

– Estamos pedindo ajuda, que barrem essa entrada ilegal e os ataques às revendas de produtos. Em cada ação, o prejuízo é de pelo menos R$ 300 mil – conta Vicente Roberto Barbiero, presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Estado.

Coincidência ou não, os números de ocorrências voltaram a crescer no período de maior utilização dos agroquímicos – de dezembro a janeiro é quando se concentram as aplicações.

Conforme o deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS), em 15 dias pelo menos cinco ataques foram registrados no Noroeste.

O parlamentar é autor de dois projetos de lei que tratam do tema. Um, que está na Comissão de Constituição e Justiça, transforma em crime hediondo roubo, furto, receptação e contrabando de defensivos agrícolas. O outro, atualmente na Comissão de Finanças, retira o acesso ao crédito do agricultor condenado por uso ilegal dos produtos.