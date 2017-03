Cerca de 40% dos gaúchos incluem produtos orgânicos em seus pratos

Campo Aberto

Para conhecer o consumidor de produtos orgânicos no Rio Grande do Sul, seis universidades uniram forças para realizar uma pesquisa que ouviu 2.732 pessoas em 80 municípios. Um dos dados revelados é de que mais de 40% dos gaúchos passaram a incluir esse itens nas compras. E mais de 75% afirmam que são compradores frequentes.



– A ideia é realizar esse estudo a cada dois, três anos. Foi um somatório de esforços para entender um pouco o consumidor gaúcho – explica Marlon Dalmoro, professor do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis da Univates.

Dalmoro e o professor Wagner Junior Ladeira, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), são coordenadores do projeto Barômetro Orgânico, responsável pelo levantamento.

Outra constatação é a de que vegetais, hortaliças e frutas são os produtos mais comprados (veja mais detalhes da pesquisa no quadro abaixo).

– Isso se deve ao fato desses itens serem de mais fácil acesso e de o consumidor enxergar neles o típico produto orgânico – complementa Dalmoro.

Além de Univates e Unisinos, participaram do levantamento Universidade Federal do Pampa, Universidade de Santa Cruz do Sul, Universidade de Cruz Alta e Faculdade Anglicana de Tapejara.