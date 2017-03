Como as operadoras prometem facilitar as ligações na Expodireto

Telefonia

A comunicação durante os cinco dias da Expodireto-Cotrijal pode ficar um pouco truncada. É tanta gente usando a telefonia móvel que as linhas, por vezes, ficam congestionadas. Neste ano, a expectativa é de que 250 mil pessoas passem pelo parque.

Empresas prometem reforços nas estruturas para garantir a facilidade de acesso às ligações durante os cinco dias do evento Foto: Diogo Zanatta / Especial

A coluna consultou as operadoras que atuam no Estado para saber se fizeram investimentos para deixar as linhas totalmente abertas para o período do evento.

— Claro: afirma que, desde o ano passado, instalou a rede 3G em todo o município de Não-Me-Toque, inclusive na área do parque onde a feira é realizada.

— Oi: instalou uma estação móvel 3G para reforço do sinal no parque. Também é fornecedora do serviço de telefonia fixa dos setores administrativos e da diretoria da Expodireto.

— Tim: informa que avaliará a capacidade da sua antena 2G que atende o município, visando à melhoria de "percepção de rede" durante o evento.

— Vivo: iniciou a operação da tecnologia 4G no município em fevereiro e, para ampliar a capacidade de atendimento no período da feira, concluiu no último dia 24 a instalação de uma estação rádio base móvel, com tecnologia 3G e 4G, que permanecerá ativa no evento.

