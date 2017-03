Como o porto de Rio Grande se prepara para receber a supersafra

Produção

A colheita de soja começa a se intensificar a partir deste mês. E para garantir que os embarques do produto ocorram sem maiores transtornos, a superintendência do porto de Rio Grande já começou a organizar a logística das operações. Reuniu os segmentos envolvidos para deixar tudo alinhado para quando o grão começar a chegar.

— Confiamos muito na estrutura dos terminais privados — afirma Janir Branco, superintendente do porto, sobre os terminais Termasa/Tergrasa, Bunge e Bianchini.

Até mesmo o WhatsApp entra como recurso. Um grupo criado reúne os gestores de cada terminal e a Polícia Rodoviária Federal. Se ficarem caminhões na rodovia, a superintendência entra em ação, conta Branco:

— Criamos um espaço alternativo no pátio rodoviário para os caminhões, evitando transtornos na rodovia.

No primeiro bimestre deste ano, o porto gaúcho movimentou 4,9 milhões de toneladas. Os granéis sólidos, que englobam os produtos agrícolas, tiveram crescimento de 22,7% no período. O maior aumento foi do trigo, que cresceu 61,2%. No complexo soja, a alta foi de 23,4%.

— A soja que está entrando agora é do ano passado. O pessoal está tirando o grão guardado nos silos para a entrada da nova safra — comenta o superintendente.

Dados mostram que no primeiro bimestre, a movimentação de soja no porto gaúcho cresceu 23,4%, e a de trigo, 61,2% Foto: porto de rio grande / divulgação