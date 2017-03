Conab confirma safra recorde de grãos no Rio Grande do Sul

Produção

Na mesma semana em que a Emater apontou safra recorde de verão, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) também apresentou em seu levantamento mensal a projeção de uma safra histórica de grãos no Rio Grande do Sul. No total, incluindo o trigo, cultura de inverno, serão 33,41 milhões de toneladas.

A soja aparece pela primeira vez com volume superior ao do ciclo 2015/2016, somando 16,37 milhões de toneladas — um pouco abaixo das 16,8 milhões de toneladas previstas pela Emater.

— A única interferência que pode haver é de uma chuvarada no momento da colheita. Mas se o clima continuar bem, esse número poderá até crescer — afirma Carlos Bestetti, superintendente da Conab no Rio Grande do Sul.

Soja teve volume revisado para cima em relação ao último levantamento e, dependendo do clima, pode crescer ainda mais Foto: Diogo Zanatta / Especial

Outro bom resultado vem do milho que, no momento, está com uma produtividade recorde de 7,3 mil quilos por hectare — no total, a produção ainda fica um pouco abaixo do ano passado, com 5,87 milhões de toneladas. O rendimento obtido se deve à combinação de clima favorável, aumento da área irrigada e uso da tecnologia.

— Fica a expectativa de quando teremos de novo uma conjuntura com as quatro principais culturas do Estado (soja, milho, arroz e trigo) com boas safras — observa Bestetti.

A Conab e o IBGE realizam levantamentos mensais de acompanhamento de safra. A Emater faz uma projeção no início do plantio e outra durante o período da colheita.

No país, a estimativa também é de volumes históricos: 222,9 milhões de toneladas pela Conab, alta de 19,5% em relação à safra passada. Para o IBGE, o crescimento é ainda superior, 21,8%, com 224,2 milhões de toneladas.

A soja deve romper pela primeira vez a barreira das 100 milhões de toneladas — serão 107,6 milhões de toneladas segundo a Conab e 108,4 milhões de toneladas de acordo com o IBGE.