Consultorias e entidades projetam safra recorde de soja no RS

Campo Aberto

Enquanto são esperadas novas estimativas oficiais para a safra de verão no Rio Grande do Sul na próxima semana, no mercado a avaliação é praticamente unânime: o Estado caminha para uma nova colheita recorde de soja. Além de reunir os dados de Conab e IBGE, que divulgaram seus últimos números há quase um mês, a coluna ouviu nesta quinta-feira outras seis fontes que acompanham o desenvolvimento das lavouras gaúchas. Cinco já projetam o maior volume da história, entre 16,3 e 17,1 milhões de toneladas. A sexta, o consultor Carlos Cogo ainda não atualizou as projeções de fevereiro, mas também vê grande possibilidade de uma nova marca a ser batida.



– Na soja, estamos com muitas chances de ser recorde de novo – admite Cogo, que por enquanto trabalha com uma safra de 16 milhões de toneladas, ante 16,2 milhões ano passado.

O mais otimista é o consultor Flavio França Junior. Aposta em 17,1 milhões de toneladas.

– As condições estão excepcionalmente boas. A safra está muito bem encaminhada – diz o analista.

Tecnologia, manejo e clima favorável se somaram para o Estado renovar as máximas tanto em produção quanto em produtividade, diz Indio Brasil dos Santos, da Solo Corretora, de Ijuí. O rendimento, avalia, pode chegar a 3.090 quilos por hectare. No ano passado, foram 2.970. As consultorias AgRural e Safras & Mercado também apontam produtividade acima de 3 mil quilos por hectare.

– Se o verão não foi perfeito, foi muito perto disso. Não pelo volume de chuvas, mas pela distribuição – define Santos.

O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado (Fecoagro), Paulo Pires, atribui o possível recorde a caminho às condições climáticas excelentes e uniformes em todas as regiões do Estado. Para o dirigente, que trabalha com o número de 16,3 milhões de toneladas, metade da soja que sairá das lavouras gaúchas será recebida pelas cooperativas.

Projeção para 16/17 (em milhões de toneladas)

Conab: 15,38

Carlos Cogo Consultoria Agroeconômica: 16

Fecoagro: 16,3

IBGE: 16,37

Safras & Mercado: 16,48

AgRural: 16,5

Solo Corretora: 17

França Junior Consultoria: 17,1