Estado na disputa para conquistar fábrica de ovos congelados

Em busca de negócios

As tratativas ainda são iniciais, mas poderá sair do parque da Expodireto-Cotrijal, em Não-Me-Toque, a semente para a instalação de uma nova fábrica no Estado. Um grupo espanhol que participou da ação inédita Investor Road Show, no pavilhão internacional, demonstrou interesse em construir uma planta na América do Sul de ovos congelados.



— Estamos tentando atrair a fábrica para o Rio Grande do Sul — diz Evaldo da Silva Junior, coordenador-geral da Promoção de Investimentos Estrangeiros e Cooperação Internacional da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura.

A rodada com investidores estrangeiros foi uma promoção da pasta e contou com a participação de 14 países. Evaldo diz que Espanha, Holanda e Itália foram os mais atuantes — leia-se mais interessados nas propostas para fazer investimentos no país.

Um outro fundo espanhol teria ficado muito interessado no projeto de olivicultura desenvolvido no Rio Grande do Sul. Estados como Acre, Amazonas e Amapá também levaram à feira projetos, tentando conquistar o capital desses investidores.

Além do Investor Road Show, o pavilhão internacional contou com as tradicionais rodadas de negócios. Segundo o coordenador Régis Mendes, 70 países participaram desta edição da feira:

— Estamos muito otimistas com os resultados.



