Faturamento da Cotrisal aumenta

Campo Aberto

A Cooperativa Tritícola Sarandi (Cotrisal) pegou gosto pelo seleto grupo do segmento com faturamento superior ao bilhão. Depois de, em 2015, somar R$ 1,18 bilhão, no ano passado subiu a régua e chegou a R$ 1,24 bilhão.



O resultado líquido de 2016 foi de R$ 70,28 milhões. Para Walter Vontobel, presidente da cooperativa, os melhores preços dos produtos agrícolas e o grande volume de grãos recebido são as razões para o bom resultado financeiro. Para 2017, a Cotrisal estima receber 10% a mais de soja e 100% a mais de milho.

– Mas o faturamento deverá cair, em função do dólar e do preço das commodities – projeta Vontobel.

A Cotrisal tem 9,5 mil associados e 1,3 mil funcionários e, além do recebimento de grãos, tem fábrica de ração, supermercados e lojas de varejo.