Feira focada em pequenos agricultores começa nesta terça

Campo Aberto

A expectativa para a 27ª edição da Expoagro Afubra, que começa nesta terça-feira e vai até quinta-feira, em Rio Pardo, é voltar a crescer em público e em negócios. Após um 2016 com números negativos em razão da crise que atingiu os pequenos produtores, a mostra espera receber mais de 80 mil visitantes e ultrapassar R$ 40 milhões na comercialização.



– Pelo resultado do milho e arroz e boas perspectivas do tabaco e soja, acreditamos que voltaremos a crescer – considera Marco Dornelles, coordenador-geral da feira.

Nesta edição, o tema central é o sistema agroflorestal e seus subprodutos, como madeira, celulose, energia e cultivo de erva-mate, nogueira-pecã, frutas etc. Exposição de tecnologias e cultivares e palestras irão tratar das oportunidades econômicas, além de aspectos ambientais e sociais da atividade.

Dornelles conta que foram realizadas melhorias pontuais no parque, e que os organizadores mantêm uma boa estrutura para agricultura familiar. Mas a construção do esperado pavilhão fixo ainda não saiu do papel – o processo está em fase de análise na Caixa Econômica Federal para liberação.