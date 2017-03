Feira voltada à agricultura familiar supera expectativa

Campo Aberto

Os resultados da 17ª Expoagro Afubra, realizada em Rio Pardo, foram além das expectativas iniciais. O público compareceu em peso e cresceu 15%, somando 92 mil pessoas nos três dias de feira.



Os visitantes que vinham de longe, chegavam em ônibus de excursão. Os de perto, costumam passear pelo parque nos três dias. Os negócios também avançaram, somando R$ 53,8 milhões, aumento de 41% em relação ao resultado da edição do ano passado.

– Foi acima do que a gente esperava. Acho que o que contribuiu para isso foi o público maior e as perspectivas de boas colheitas no tabaco e nas lavouras de milho, soja e arroz – avalia Marco Dornelles, coordenador-geral do evento.

Um dos destaques veio do pavilhão da agricultura familiar, que teve um total de R$ 603 mil em compras, incremento de 21% ante o desempenho de 2016.

Agora, os organizadores aguardam o resultado de pesquisa encomendada para conhecer o perfil do público e dos expositores nesta edição.

– O sucesso da feira é resultado da convergência de todas as instituições envolvidas – completa Dornelles.