Jogo da velha atrai produtores na Expodireto

Campo Aberto

Após três rodadas de perguntas em um jogo digital, o produtor Silvano Nienow, de Não-Me-Toque, saiu do Jogo do Campo com um tablet. A ação no estande do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado (Senar-RS) vem chamando a atenção na Expodireto. Até sexta-feira, serão 35 partidas.



A brincadeira consiste em um grande jogo da velha, onde nove especialistas estão posicionados em um painel gigante fazendo perguntas sobre temas diversos. Alexandre Prado, coordenador de programas especiais do Senar-RS, detalha que são tratadas normas regulamentadoras, irrigação, gestão rural, grandes culturas anuais, agricultura de precisão, bovinocultura de leite, alimentação e nutrição e saúde.

No ano passado, o curso mais procurado no Senar foi o de Inclusão Digital, que teve 1.248 turmas no Estado.

– Foi uma forma de trazer o produto que vendemos, o conhecimento, para a feira, de uma forma que leve informação e diversão aos participantes – explica Gilmar Tietböhl, superintendente do Senar-RS.