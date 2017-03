Leite Compen$ado e Lava-Jato, duas operações sem fim

Investigação

A cada nova etapa da Leite Compen$ado e da Lava-Jato, a impressão que se tem é de que essas operações não terão mais fim. A Lava-Jato começou em 17 de março de 2014 e chegou recentemente à 38ª fase. Da parte do Ministério Público Estadual (MPE), que investiga as fraudes no leite no Rio Grande do Sul e efetuou a 12ª ação desde 2013, a apuração das irregularidades não irá acabar mesmo.

— Não tem fim. Como já disse outras vezes, é uma atividade altamente rentável. E como a lucratividade é elevada, eles seguem cometendo as fraudes — observa o promotor Mauro Rockenbach, para quem a Lava-Jato vai terminar antes.

As adulterações agora estão sendo verificadas basicamente nos derivados de leite e em pequenos laticínios. A continuidade dos problemas se dá, na avaliação de Rockenbach, porque ainda existem falhas na fiscalização e na legislação. Como exemplo, ele cita a pena mais branda para quem adultera alimentos do que para quem altera produtos farmacêuticos.

E a fiscalização por amostragem continua sendo alvo de críticas.

— Não é toda matéria-prima que é conferida. É uma situação que propicia a fraude — completa Rockenbach.

Para Alexandre Guerra, presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivavados (Sindilat-RS) as repetições dos casos preocupam, porque "prejudicam todo o setor, todo o trabalho sério fica comprometido". Ele ressalta que as empresas flagradas na 12ª etapa não pertenciam ao sindicato.

— Com tantas apreensões, como podem continuar cometendo esse crime? Somos defensores dessa limpeza. Essas pessoas têm de ser eliminadas do setor — afirma o dirigente.

A indignação com as fraudes do leite trouxe o consumidor para o lado do MPE. Denúncias são recebidas por diferentes plataformas, inclusive pelo Facebook e pelo WhatsApp.

— Hoje, temos uma rede de relacionamentos espalhadas nos órgãos de fiscalização. Qualquer informação de adulteração chega para a gente. A investigação é apenas uma questão de tempo — garante o promotor.

Na prática, isso corrobora que muitas mais operações da Leite Compen$ado estão por vir. Pelo bem e pela segurança do consumidor.

A primeira Operação Leite Compen$ado do Ministério Público Estadual foi em maio de 2013 e agora chega a 12ª fase Foto: Charles Dias / Especial

