México retoma compras de carne brasileira, afirmam indústrias

Operação Carne Fraca

Mais uma retomada de mercado para a carne brasileira foi anunciada nesta quarta-feira. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse que recebeu a informação do Ministério da Agricultura e também de importadores mexicanos de que haviam retomado as compras, suspensas devido à Operação Carne Fraca. O país compra do Brasil aves. No ano passado, foram 59 mil toneladas e US$ 120 milhões. O Ministério da Agricultura, no entanto, ainda não confirmou a liberação.

— Recebemos essa informação. É um mercado importante, pelo potencial que tem. Eles importam 600 mil toneladas de aves por ano — afirma Francisco Turra, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

México importa anualmente 600 mil toneladas de aves, segundo a ABPA, e por isso é considerado mercado importante Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

Agora, outros 11 países da América Central e da África mantém algum tipo de restrição, além do Catar.

Ainda no efeito da operação, a JBS comunicou, em nota, que dará férias coletivas de 20 dias, a partir da próxima segunda-feira, para funcionários de 10 das 36 unidades de abates de bovinos — uma em São Paulo, três em Mato Grosso do Sul, uma em Goiás, quatro no Mato Grosso e uma no Pará. O período poderá ser estendido por mais 10 dias. A justificativa é de que "a medida é necessária em virtude dos embargos temporários impostos à carne brasileira pelos principais países importadores, assim como pela retração nas vendas de carne bovina no mercado interno nos últimos 10 dias".

O que a empresa está fazendo, segundo o comunicado, é "ajustar os níveis de produção para normalizar os níveis de estoques".

