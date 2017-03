Monitoramento de frutas e verduras aumenta

Campo Aberto

O volume de frutas, legumes e verduras rastreado no ano passado aumentou 23,6% na comparação com 2015, segundo dados do Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, da Associação Brasileira de Supermercados.



São rastreadas cerca de 80 variedades. Esses produtos levam em seus rótulos um código que permite que o consumidor veja toda a cadeia de produção até o supermercado. Já o comerciante tem acesso a um conjunto de informações que permite a seleção consciente de fornecedores.

Os dados mostram ainda que, no ano passado, o programa de monitoramento registrou índice de conformidade de 73%. É uma melhora leve em relação a 2015, quando essa taxa foi de 66%.

As inconformidades estão relacionadas principalmente a ultrapassagem do limite máximo de resíduos permitidos em alimentos, ingredientes não autorizados e à combinação das duas infrações.

