Negócios na Expodireto devem superar expectativa inicial

Campo Aberto

O clima de otimismo, alimentado pela safra recorde do Estado e pela melhora da economia, se transformou em negócios na 18ª edição da Expodireto-Cotrijal. A feira termina nesta sexta-feira, quando serão conhecidos os números oficiais. Mas levantamento feito com bancos e com os organizadores do evento permite dizer que o resultado será, de fato, melhor do que no ano passado. Inicialmente, a previsão era de crescimento de 15% – elevando a soma para R$ 1,8 bilhão. O percentual, no entanto, poderá chegar a 26,5%.



– Pelo que ouvimos de bancos e empresas, não será surpresa se chegarmos a R$ 2 bilhões – diz Nei César Mânica, presidente da Expodireto-Cotrijal.

O Banco do Brasil, que responde por 60% do crédito agrícola no Estado, também tem uma estimativa superior. Conforme o gerente de mercado agronegócios da superintendência estadual, João Paulo Comerlato, a instituição deve fechar com volume 40% maior neste ano. Só nos três primeiros dias, as propostas feitas somavam R$ 540 milhões. Nos cinco dias de 2016, haviam sido R$ 500 milhões.

A expectativa do BB é chegar a R$ 700 milhões, mas o caixa foi reforçado com R$ 1 bilhão em crédito para o período do evento. Ou seja: se houver demanda, poderá ser utilizado. O termômetro aquecido das vendas aparece em exemplos de histórias como a citada por Comerlato:

– Tem uma revenda que vendeu 30 máquinas que nem tem para a pronta entrega. Estão sendo lançadas agora, mas só serão entregues no segundo semestre.

No Banrisul, a perspectiva de fechamento das vendas se mantém dentro de crescimento de 10% a 15% nos negócios. Oberdan Celestino de Almeida, diretor de crédito do banco, explica que até a quarta-feira, as ofertas feitas somavam R$ 51,86 milhões, parelho com o desempenho no mesmo período do ano passado. Mas ele lembra que "nos primeiros dias do evento, o pessoal olha mais e compra depois".

– Estamos chegando na quinta safra de soja cheia seguida.

O pessoal está mais capitalizado, e a economia, com sinais de melhora – completa, em relação às perspectivas de aumento nas vendas durante a feira.

No Sicredi, até quarta-feira, o número de pedidos havia crescido 26% e o volume de recursos, 37%, somando R$ 92,4 milhões.